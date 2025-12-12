Reconoce su entrega por el país

Sheinbaum convive con familias de soldados y recorre Base Aérea Militar en Chihuahua

“Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes”, indicó Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum convive con familias de soldados y recorre Base Aérea Militar en Chihuahua.
Claudia Sheinbaum convive con familias de soldados y recorre Base Aérea Militar en Chihuahua. Foto: Especial.
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó este viernes al estado de Chihuahua, en donde recorrió instalaciones militares junto al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Al llegar, la mandataria se trasladó a la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis.

En el recorrido, convivió con las familias de las y los elementos que habitan en esta región.

“Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo”, dijo.

En su conferencia de este jueves, la mandataria adelantó que este sábado acudirá a la Sierra Tarahumara, para entregar tierras como parte del Plan de Justicia del pueblo rarámuri.

En su gira de este fin de semana también recorrerá Ciudad Juárez, en donde se verificará el primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), así como una preparatoria que queda cerca de la casa.

