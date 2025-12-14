Detienen a 2 y aseguran arma y droga durante operativo de seguridad en Zihuatanejo

Elementos de la Marina y Guardia Nacional participaron en el operativo de seguridad desplegado en Zihuatanejo.

En el marco de un operativo de seguridad interinstitucional, efectivos de la Secretaría de Marina–Armada de México, en coordinación con la Guardia Nacional y policías estatal y municipal, detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo, un arma de fuego y presunta droga sintética en Zihuatanejo, Guerrero.

Los hechos ocurrieron el viernes 12 de diciembre, durante un despliegue que incluyó inspecciones aleatorias en distintos puntos de la ciudad y el puerto, como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, la primera intervención se realizó al inspeccionar una camioneta, en cuyo interior se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador y seis cartuchos útiles, por lo que el conductor del vehículo fue detenido en el lugar.

En un segundo evento, dentro del mismo operativo, los elementos de seguridad realizaron la revisión de otra persona, a quien se le encontraron 20 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.

Tras la lectura de sus derechos, ambos detenidos fueron puestos a disposición, junto con el arma, la presunta droga y el vehículo asegurado, de las autoridades ministeriales correspondientes, para la integración de las carpetas de investigación.

La Marina destacó que estas acciones forman parte del compromiso institucional para mantener la seguridad y combatir las actividades de grupos delictivos en el estado de Guerrero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am