Sheinbaum entrena con la boxeadora Diana ‘La Bonita’ Fernández: ‘las mujeres podemos ser lo que queramos’

Para aprovechar su gira de trabajo en el estado de Chihuahua, este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum entrenó en Ciudad Juárez junto a la boxeadora Diana “La Bonita” Fernández Ortiz, campeona mundial y una de las principales referentes del boxeo femenil mexicano.

Antes de seguir con la supervisión de diversas obras en la entidad, la mandataria se dio “un tiempito” para visitar a la pugilista, sobre la que destacó su disciplina y constancia.

A través de TikTok, Sheinbaum, con un traje de vestir y guantes de boxeo rosas, mostró parte del entrenamiento para afinar sus habilidades en el cuadrilátero, que incluyó una práctica de manopleo.

Al finalizar, afirmó que “las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, y felicitó a “La Bonita” Fernández, a quien consideró un “ejemplo para todas y todos” por su trayectoria en el boxeo profesional, así como por abrir camino a las mujeres en un deporte históricamente dominado por hombres.

Esta mañana nos dimos un tiempito para visitar el lugar donde entrena Diana "la Bonita" Fernández, originaria de Ciudad Juárez y campeona mundial de boxeo. Su disciplina y constancia deben ser ejemplo para todas y todos.

Por separado, la boxeadora de 31 años regaló a la Presidenta un par de guantes, los mismos que utilizó durante el entrenamiento.

Durante la breve práctica, ambas conversaron sobre deporte y Sheinbaum dejó entrever que actualmente sale a correr; además, recordó que en su juventud practicó ballet y formó parte del equipo de remo de la UNAM.

“Hoy tuve el honor de qué me visitara nuestra presidenta de México Claudia Sheinbaum, qué gran alegría, el tenerla de visita en Ciudad Juárez y poder platicar con usted para la mejoría de México y esta hermosa Ciudad. Vienen cosas hermosas para Ciudad Juárez. Fue un placer ponerme los guantes con usted”, destacó la campeona mundial Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

cehr