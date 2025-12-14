Sheinbaum supervisa abasto de medicamentos en Hospital del IMSS en Ciudad Juárez

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez.

Durante su gira de trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua, este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En sus redes sociales, la mandataria federal detalló que la intención de la visita era revisar directamente el abasto de medicamentos e insumos médicos; además, dialogó con el personal encargado de la farmacia hospitalaria para conocer las necesidades y avances en la distribución de fármacos.

Sheinbaum subrayó que estas evaluaciones forman parte de una estrategia más amplia para garantizar la entrega oportuna de medicinas en todas las instituciones de salud pública, una de las principales demandas de la población usuaria.

Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud. pic.twitter.com/efP20azaPy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 14, 2025

