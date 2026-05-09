Quita FGR casa de las Lomas a Emilio Lozoya

Aspecto de la mansión propiedad de Emilio Lozoya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en video difundido por la FGR, ayer

LA FISCALÍA General de la República (FGR) ganó en tribunales la extinción de dominio de una residencia valuada en 51 millones 701 mil 973 pesos, propiedad de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. La mansión está ubicada en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El fallo confirmó que el inmueble puede incorporarse al patrimonio del Estado, luego de que la FGR acreditó que la propiedad se adquirió con recursos de procedencia ilícita relacionados con la gestión de Lozoya al frente de Pemex.

De acuerdo con la FGR, las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) acreditaron que la compra de la propiedad utilizó dinero vinculado con la venta a sobrecosto de la planta Agronitrogenados, de Altos Hornos de México.

El Dato: Como parte de la estrategia para afectar las redes económicas que sostienen actividades ilícitas, está el mecanismo de extinción de dominio, indicó la FGR.

La residencia quedó bajo control de las autoridades desde 2020, año en que la FGR aseguró el inmueble como parte de las investigaciones contra Lozoya Austin por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, la propiedad quedó sujeta a una disputa legal que avanzó hasta la extinción de dominio.

El caso tuvo un primer revés para la Fiscalía, ya que la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró improcedente la acción y negó que la propiedad del inmueble fuera trasladada al Estado en esa etapa del proceso.

51.7 mdp, valuación de mansión de Emilio Lozoya

Tras esa decisión, el Ministerio Público federal impugnó el fallo mediante un recurso de apelación. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil revocó la sentencia inicial y dio la razón a la FGR, al declarar procedente la extinción de dominio sobre la propiedad ubicada en Lomas de Bezares.

Con la confirmación del tribunal federal, la FGR cerró una etapa clave del litigio. La propiedad quedó en condiciones de pasar al patrimonio del Estado, como parte del procedimiento promovido por la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio.