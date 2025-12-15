Duarte queda preso

A quien, nos cuentan, se le está viniendo nuevamente la noche es al exgobernador de Chihuahua César Duarte. Y es que la jueza Jazmín Ambriz encontró elementos suficientes para presumir que el exmandatario priista lavó casi 74 millones de pesos, tres cuartas partes de los 96.6 millones que desvió de las arcas públicas del estado a dos de sus empresas, durante su ejercicio en el cargo. La Fiscalía General de la República, nos comentan, reclama que el hoy imputado usó el sistema financiero del país para tratar de ocultar el origen de dichos recursos, al dispersarlos entre distintas personas físicas y morales, una de ellas su esposa. Con el resolutivo judicial de este domingo, Duarte Jáquez suma tres procesos penales desde que fue extraditado por Estados Unidos en 2022, ya que también está sujeto a otro procedimiento por peculado de 120 millones de pesos. Por lo pronto, deberá pasar los siguientes seis meses en prisión.

