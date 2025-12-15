Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 16 de diciembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $19.90 el kilo

Frambuesa: $39.90 por 175gr

Mora azul charola chica: $39.90 la charola

Limón agrio: $19.90 el kilo

Jitomate saladett: $24.00 el kilo

Piña miel: $16.90 el kilo

Mandarina: $39.90 el kilo

Cilantro: $8.90 la pieza

Toronja: $29.90 el kilo

Limón sin semilla: $19.90 la pieza

Pepino: $19.90 el kilo

Caña: $29.90 el kilo

Manzana Gala, Red o Perón Golden: $34.90 el kilo

Naranja a granel: $16.90 el kilo

Papa Blanca: $19.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Tortas de papa: $89.00 el kilo

Bistec de res: $202.00 el kilo

Fajitas de pechuga: $135.00 por kilo

Milanesa de pollo congelada: $144.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo

Molida de cerdo: $115.00 el kilo

Molida de res 90/10: $162.00/kg

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Camarón coctelero : $189.00 el kilo

Filete de atún fresco: $315.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado Tuny: $33.00 la lata

Pechuga sin piel con hueso: $167.00 el kilo

