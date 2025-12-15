Sheinbaum pide a FGR explicar judicialización de caso Amparo Casar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) explique por qué judicializó el caso de la líder de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, para que se le enjuicie por incurrir presuntamente en “uso ilícito de atribuciones y facultades”, para obtener una millonaria pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

Consultada sobre el caso durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el caso se hizo público durante el sexenio pasado, durante el cual se cuestionó el cómo llegó a obtener la pensión tras la muerte del exfuncionario de Pemex, que a pesar de haber sido catalogado como suicidio quedaron cuestionamientos al respecto.

Así, Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la FGR, ahora a cargo de Ernestina Godoy, que esclarezca la decisión de judicializar el caso.

“Fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo tiene la pensión. Pero ya en la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía para que, en todo caso, ellos o la propia fiscal o quien correspondiera, explicara por qué la denuncia penal, cuándo se presentó y el citatorio que creo que hicieron. Entonces, eso se lo dejaría a la Fiscalía”, insistió.

