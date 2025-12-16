Cuando termina la tolerancia emerge la violencia: Kenia López Rabadán

Al término de una reunión con el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos para Mascotas, con el fin de impulsar tasa cero en alimentos para animales de compañía y deducibilidad de gastos veterinarios en favor de las familias mexicanas, la presidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que cuando termina la tolerancia emerge la violencia, en referencia a lo sucedido ayer en el Congreso local de la CDMX.

“Cuando los golpes ganan, pierden los ciudadanos. Cuando la agresión gana, pierde el Parlamento. No hay justificante, nunca lo habrá, para que un legislador o legisladora toque a otro”, lamentó.

Cuando termina la tolerancia emerge la violencia.

Las diferencias ideológicas no pueden resolverse a golpes; me refiero a lo ocurrido en el Congreso local de la CDMX.



Seguiré impulsando la tasa cero en alimentos para mascotas y la deducibilidad de gastos veterinarios, en favor… pic.twitter.com/mSg7TgIiLz — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 16, 2025

En conferencia de presa ante representantes de los medios de comunicación, la diputada presidenta explicó que el tema de la transparencia es una diferencia ideológica sobre si el ciudadano prefiere que la información pública sea otorgada por un organismo autónomo o por el mismo gobierno.

“Esas diferencias no pueden terminar en una confrontación (…) las imágenes de ayer me parece que demuestran que, si la tolerancia se acaba, si la tolerancia se merma, quien gana, lo que surge, lo que emerge es la violencia y eso no lo debamos permitir en ningún rubro, ni en lo público, ni en lo privado”, insistió.

Respecto a la reunión que sostuvo con el organismo que agrupa a las empresas proveedoras de millones de familias que hoy tienen una mascota, López Rabadán expuso que la iniciativa será presentada nuevamente para buscar el respaldo de todos los partidos políticos y llevar a cabo un amplio análisis para determinar los efectos en las finanzas públicas.

Recordó que se busca reformar la Ley del IVA y la ley del ISR para reducir la carga fiscal asociada al cuidado de animales de compañía, estableciendo tasa cero de IVA a los alimentos procesados para mascotas y permitir la deducción, para efectos del ISR, de los gastos veterinarios de animales de compañía y de asistencia del contribuyente.

“Según los datos incluso del propio gobierno, siete de cada diez familias en México tenemos una mascota, un animal de compañía, un ser sintiente”, indicó, y afirmó que lo que se busca es proteger el gasto familiar.

Dio a conocer que se llevará a cabo un Parlamento Abierto para que esta discusión se incluya en el análisis del próximo Paquete Económico, con el fin de establecer el beneficio económico tanto para las familias como para el gobierno.

Primero, dijo, ayudando a las familias a gastar menos al no pagar impuestos por la comida de sus mascotas y, por otro, apoyando las finanzas del gobierno al recibir más recursos, pues al hacer deducibles los recibos de los servicios veterinarios estos se verán obligados a reportar sus ingresos y pagar impuestos.

“Vamos a convocar a los distintos grupos parlamentarios para que esta iniciativa sea plural y para que aquí sean escuchadas las distintas visiones y, en estricto sentido, ayudemos a la economía familiar”, concluyó.

MSL