ISSSTE avanza con construcción y rehabilitación de obras

Este martes, Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presentó avances en cuatro de las obras que se realizan en distintos puntos del país para mejorar la prestación de servicios de salud a la población.

Entre las obras echadas a andar se encuentra la construcción de la nueva unidad de medicina familiar en Arcelia, Guerrero.

Asimismo, se iniciaron obras de la nueva clínica de medicina familiar en Naucalpan, Estado de México.

También se está a una semana de terminar la demolición del Hospital General de Tlatelolco, Dr. Gonzalo Castañeda, el cual llevaba 14 años en abandono. Se espera que el 23 de diciembre concluya su demolición, pues se alcanzó un 99% de la demolición, lo que es un paso clave para un nuevo proyecto de salud.

Un cuarto avance es la construcción del primer consultorio en Tarímbaro, Michoacán, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Hay médico y están las cinco líneas del cuadro básico que comentamos aquí que estará en los consultorios. Está ya funcionando este primer consultorio en Tarímbaro, Michoacán. Van a ser en Michoacán 33 consultorios como este”, ahondó.

La habilitación de este Consultorio Médico forma parte de las acciones que implementa el ISSSTE en la entidad, como parte de este Plan, entre las que destaca la construcción de una nueva Clínica Hospital en Cherán; la conversión de la Clínica de Medicina Familiar “Vasco de Quiroga” en una nueva Clínica Hospital.

