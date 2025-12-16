Juez frena apertura de juicio contra ‘El Lastra’ presunto reclutador del CJNG

El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, es señalado por autoridades federales como un centro de reclutamiento y adiestramiento ligado al CJNG.

Un juez federal ordenó suspender la apertura del juicio oral contra José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, presunto reclutador de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La determinación fue emitida por Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, quien admitió a trámite la demanda de garantías presentada por la defensa del imputado.

Gregorio "N", alias El Lastra, fue detenido el 22 de marzo en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

En su resolución, el juzgador estableció que el proceso penal deberá detenerse una vez concluida la etapa intermedia, sin que se declare la apertura a juicio oral, hasta que exista una resolución definitiva sobre el amparo.

De esta forma, el juez de control que conoce la causa penal 182/2025 deberá continuar el procedimiento únicamente hasta la fase intermedia, con el objetivo de evitar un estado de indefensión para el quejoso, pero sin avanzar a la etapa de juicio oral mientras se analiza la constitucionalidad de la vinculación a proceso.

Al respecto, la causa penal permanece a cargo de Mario Elizondo Martínez, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a “El Lastra” por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y por la portación de armas de fuego reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“El Lastra” fue vinculado a proceso en marzo pasado, luego de ser detenido en la Ciudad de México por elementos federales. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado habría estado a cargo del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el cual presuntamente funcionaba como un centro de reclutamiento y adiestramiento de personas que posteriormente se integrarían como sicarios del CJNG.

Según reportes oficiales, en dicho sitio los reclutados recibían capacitación en manejo de armas, acondicionamiento físico y técnicas de supervivencia. Las indagatorias señalan que estas actividades se desarrollaron entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

