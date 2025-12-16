Obispo fractura a la 4T

Y las fisuras en la 4T no paran. Ahora llegan informes desde tierras zacatecanas, donde, nos comentan, sólo faltaban pretextos para que salieran a relucir las divisiones internas en Morena y un clérigo les dio ese motivo. Se trata del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, quien después de criticar a los gobiernos morenistas desató un cisma en la dirigencia local del partido, cuando el líder guinda en ese estado, Rubén Flores, interpuso una queja ante el Instituto Electoral estatal contra el pastor católico, a quien le exigió “que se calle”; sin embargo, antes de que el propio obispo le respondiera, el senador de Morena, Saúl Monreal, salió en su defensa para denostar a Flores por meterse con un representante religioso cuando, dijo, hasta la propia Presidenta Claudia Sheinbaum ha entablado un diálogo con la Iglesia y hasta invitó al Papa a visitar México. En medio de esta controversia, Monreal incluso pidió públicamente la renuncia de Flores, quien, insistió, no lo representa. Uf.

