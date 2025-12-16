Poder naval se fortifica: Inicia Semar renovación de su flota

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, encabezó este lunes la ceremonia de puesta de quilla del Buque Patrulla Oceánica OPV2025, Clase Yucatán, en el Astillero de Marina Número Uno Almirante José Luis Cubría Palma, en Salina Cruz, Oaxaca, acto con el que inicia la construcción de siete buques de nueva generación que renovarán la flota naval mexicana.

En un comunicado, informó que se trata del primero en su clase, desarrollado con ingeniería mexicana, como parte de los proyectos estratégicos destinados a fortalecer el poder naval de la Federación y el mantenimiento del Estado de derecho en el mar. De los siete buques considerados, tres serán desplegados en el litoral del Pacífico y cuatro en el Golfo de México.

En su discurso, el secretario Morales Ángeles destacó que la puesta de quilla representa “el primer bloque ensamblado, símbolo tangible del propósito de una Marina que moderniza sus capacidades para servir mejor al pueblo de México”, y subrayó que este acto marca “el nacimiento físico” del buque Clase Yucatán.

Recordó que la quilla es el elemento estructural que da resistencia a la embarcación y permite enfrentar tempestades, al tiempo que hizo un recuento histórico de la construcción naval mexicana, que data de 1929, así como de los proyectos desarrollados por la Armada en años recientes, entre ellos, la Patrulla Oceánica Tabasco y diversos buques especializados.

Añadió que este proyecto se enmarca en el Programa Permanente de Sustitución de Buques, el cual contempla la construcción de siete unidades de esta clase durante la presente administración, además de patrullas costeras, interceptoras y buques multipropósito, en concordancia con la Política Nacional Marítima y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030.

Asimismo, destacó que el proyecto cuenta con el impulso estratégico de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que una nación con vocación marítima requiere unidades modernas, altamente operativas y tecnología de vanguardia, diseñadas a la medida de sus necesidades estratégicas.

La nueva Patrulla Oceánica Clase Yucatán incorpora tecnologías como paneles solares y un sistema de propulsión diésel-eléctrico híbrido con una potencia total instalada de 15 mil 700 kilowatts, lo que permitirá ampliar el alcance operativo, fortalecer la vigilancia marítima, optimizar la respuesta ante emergencias y reforzar la presencia naval en áreas de interés.

Acompañado del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, subrayó que contar con unidades equipadas y estratégicamente diseñadas permite ejercer plenamente el poder naval de la Federación, preservar el Estado de derecho en los mares nacionales y garantizar la seguridad en costas y puertos, así como la protección de los intereses marítimos del país.

El Buque Patrulla Oceánica OPV2025 tendrá una eslora de 79.5 metros, manga de 11 metros y calado de 3.3 metros; contará con una dotación de 60 elementos navales, una embarcación interceptora y un hangar semirretráctil para helicóptero. Su proceso de construcción contempla cuatro etapas: puesta de quilla, botadura, alistamiento y abanderamiento.