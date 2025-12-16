Sheinbaum cuestiona reconocimiento de presidente electo de Chile a Pinochet

El reconocimiento al dictador chileno Augusto Pinochet expresado por el presidente electo de dicho país, José Antonio Kast, fue cuestionado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al comentar que el autoritarismo es una práctica que no debe replicarse.

Aunque la mandataria reconoció nuevamente que el triunfo del ultraderechista fue resultado de un proceso democrático, dijo que su filiación pinochetista llama la atención, porque consideró que no se puede buscar volver a modelos que cometieron asesinatos y desapariciones.

“Lo que llama la atención del actual presidente, de quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y si llama la atención, evidentemente, y nos lleva a una reflexión que, más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo… Llama la atención la reivindicación de Pinochet, no se puede reivindicar, desde mi perspectiva a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto, o se desaparece como fue en algún tiempo en México”, declaró en su conferencia.

TE RECOMENDAMOS: Dialogo de seguridad México y EU refuerzan cooperación en seguridad fronteriza y combaten el trafico de armas

Comentó que esta situación es como si en México algún personaje político reivindicara a Victoriano Huerta, quien llegó a la presidencia entre 1913 y 1914, por medio de un golpe de Estado contra Francisco I. Madero, que enmarcó lo que se conoce como la Decena Trágica.

#MañaneraPresidenta | DEMOCRACIA Y MEMORIA HISTÓRICA 🇨🇱🇲🇽



“Esperamos que en Chile se actúe de manera democrática”, afirmó Claudia Sheinbaum al recordar el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende y la dictadura de Pinochet, impulsada con respaldo de EUA.



México refrenda… pic.twitter.com/YWI5r9oLU0 — Juncal Solano (@juncalssolano) December 16, 2025

En ese contexto, la mandataria mexicana dijo esperar que Antonio Kast actúe de manera democrática una vez que asuma la Presidencia de Chile.

“Eso es distinto: Un golpe de estado a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera. Y esperamos evidentemente que, en Chile, no sé, cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente”, declaró.

En cuanto al conflicto que también envuelve al reciente proceso electoral en Honduras, donde la actual presidenta Xiomara Castro, advirtió que podría gestarse un golpe de Estado -a raíz de la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, quien recibió un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, Sheinbaum Pardo dijo que estará atenta a la situación.

Comentó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantienen en contacto con aquel país; sin embargo, reiteró la postura de respetar lo que la población elija en su respectivo país y rechazar el injerencismo.

José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. ı Foto: Reuters

“Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, primer ministro dependiendo el régimen democrático que tengan, siempre vamos a estar de acuerdo con eso y siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. Estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras eh y a través de relaciones exteriores pues estamos comunicación”, dijo.

Cuestionada sobre qué diferencia hay entre Xiomara Castro y la opositora y recién reconocida con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, donde ambas rechazan los resultados electorales de sus respectivos países, Sheinbaum Pardo respondió que sólo una de ellas ha pedido abiertamente que su país sea intervenido por otras naciones, en alusión a la venezolana.

“Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y constitución estamos en contra del intervencionismo y estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida…”, dijo.

Tras recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha pronunciado respecto a los procesos electorales de otros países, insistió en que cada país debe de tomar sus propias decisiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT