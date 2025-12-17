FGR detiene a María Vanesa Pedraza, exasesora de Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a María Vanesa Pedraza Madrid, quien fue asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, se reportó este miércoles.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa Pedraza Madrid posiblemente tuvo participación como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada.

De acuerdo a la información, María Vanesa Pedraza Madrid también estaría involucrada en el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

María Vanesa Pedraza Madrid colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, y fue nombrada apoderada de Nunvav, Inc. el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas.

María Vanesa Pedraza Madrid fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Al ser localizada, a María Vanesa le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal solicite audiencia inicial para formularle imputación”, señaló la dependencia.

