Corte de EU da a Genaro García Luna 90 días más para que apele su condena por narco

Genaro García Luna, en un dibujo durante una audiencia en EU.

Una corte federal en Nueva York dio 90 días más para que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, apele su condena por narcotráfico.

El nuevo plazo es el 18 de diciembre.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. POR LA PRESENTE SE ORDENA que la moción queda CONCEDIDA”, señaló el oficio judicial.

TE RECOMENDAMOS: Así lo refirió este viernes Sheinbaum afirma que no hay colaboración sin precedentes con la DEA

Documento oficial. ı Foto: Especial.

Esta misma semana, García Luna pidió a una Corte de Apelaciones de Nueva York 90 días adicionales para presentar argumentos contra la condena de 38 años de cárcel que enfrenta por proteger al Cártel de Sinaloa.

Lo anterior debido a las condiciones de aislamiento que enfrenta en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, y a la falta de comunicación con sus abogados, con los que sólo ha podido hablar por teléfono durante tres horas en los últimos ocho meses.

Los abogados César de Castro y Valerie Gottlieb denunciaron, en cartas presentadas a la Corte el 1 y el 18 de agosto, que su cliente perdió 14.5 kilos de peso y no se pudo bañar, rasurarse o comer con cubiertos durante los meses que pasó en la prisión federal de Lee, Virginia, previos a su traslado a Colorado.

“Nuestro cliente estuvo recluido en la unidad especial reservada para quienes violan las reglas de la prisión, pese a que nunca ha recibido una sola infracción disciplinaria, y sólo se le entregó un juego de ropa interior”, afirmaron.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR