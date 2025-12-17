México y EU van contra ataques de narcodrones

EL EMBAJADOR Ronald Johnson y el subsecretario Roberto Velasco, en la reunión, el pasado 11 de diciembre.

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron conectar y fortalecer sus plataformas de inteligencia para responder ante posibles ataques con drones utilizados por grupos del crimen organizado en la frontera común, reforzar las acciones contra el tráfico de fentanilo, así como agilizar las extradiciones.

“Ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas de análisis para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

EL DATO: EN OCTUBRE pasado La Razón dio a conocer que el Eército y la Guardia Nacional decomisaron a la delincuencia organizada, entre enero y julio de 2025, 51 drones.

El acuerdo se alcanzó durante la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), celebrada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, en la que participaron funcionarios de seis agencias gubernamentales de EU (Departamento de Estado, Casa Blanca, Seguridad Nacional, Defensa, Justicia, Tesoro e Inteligencia) e igual número de dependencias mexicanas (Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República).

En el mismo comunicado, la dependencia estadounidense añadió que ambas partes acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones relacionadas con el robo de combustible, además de comprometerse a una nueva reunión en enero de 2026 para evaluar avances.

AMBAS naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas de análisis para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera DEPARTAMENTO DE ESTADO Comunicado de prensa



Asimismo, indicó que el GIS ha tomado “medidas decisivas” contra instituciones financieras y personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos, y consideró que poner fin al tráfico ilícito de esta sustancia, “que causa la muerte de miles de estadounidenses cada año”, es un objetivo principal de este esfuerzo.

“Las delegaciones se comprometieron a intensificar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y otros grupos criminales, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes (…) impulsando la cooperación en materia de seguridad como socios soberanos para mejorar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en ambos lados de la frontera”, refirió.

El Departamento de Seguridad Interna advirtió desde junio pasado sobre la detección de más de 27 mil vuelos de drones a menos de 500 metros de la frontera con México durante la segunda mitad de 2024, y alertó que los cárteles podrían emplear estos dispositivos para actividades criminales, incluida la posibilidad de ataques en territorio estadounidense.

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que durante la reunión, encabezada por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de EU en México, Ronald Johnson, se revisaron los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas y se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales.

“Ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones, dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles.

“Ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano”, concluyó la Cancillería mexicana.