Permanente da trámite a comunicaciones de Segob, SAT y Hacienda

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio trámite y turnó a comisiones diversas comunicaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Senado de la República, Congreso de Chihuahua y de legisladoras y legisladores.

La Segob remitió informe de resultados de la participación de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sorteo final de la Copa Mundial FIFA 2026, celebrado el 5 de diciembre en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Se envió a las juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Se conoció el documento por el que la presidenta de la República somete a consideración de la Cámara de Senadores la solicitud de autorización para que permita la salida de tropas de la Armada de México fuera del país, para participar en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales” a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026. Se canalizó a la Cámara de Senadores.

También se recibió documento por el que la titular del Ejecutivo Federal somete a consideración de la Cámara de Senadores la solicitud de autorización para que permita el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL´s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América.

El SAT hizo llegar el informe en donde precisa que, durante el mes de noviembre de 2025, las asignaciones o donaciones de mercancías de comercio exterior que han pasado a propiedad del Fisco Federal o que pueden disponerse legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no realizó ninguna entrega de bienes en asignación o donación.

Fue enviado a Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

De la Secretaría de Hacienda se recibió el formato electrónico, nueve tomos y un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2026, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se remitió a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

A las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, se envió información relativa al Pago de las Participaciones a las Entidades Federativas, correspondiente a noviembre de 2025, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2024.

En tanto, la Cámara de Senadores comunicó la integración de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura y la clausura de su primer periodo ordinario.

La Mesa Directiva informó que se recibieron de la Cámara de Senadores siete iniciativas que remiten senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios en materia de impuestos, mismas que fueron enviadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se envió iniciativa que modifica el artículo décimo séptimo transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, presentada por la senadora Michel González Márquez (PAN), sobre la reactivación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) con un presupuesto de 6 mil millones de pesos para ese año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL