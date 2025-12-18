¿Qué quiere decir Matria y por qué lo dijo la Presidenta, Claudia Sheinbaum?

Esta semana la Presidenta desató una controversia entre la ciudadanía, pues propuso cambiar la palabra Patria por el término Matria, por lo que muchas personas emitieron su opinión sobre este planteamiento.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que recientemente una frase que mencionó se hizo viral en redes sociales.

Precisó que cuando se encontraba en la apertura del Centro Libre de Guanajuato dijo que "Patria se escribe con A de mujer", por lo que ahora circulan videos de ese momento de su discurso.

Asimismo, durante su discurso la Presidenta explica que hizo referencia a una frase que “dicen mucho las jovencitas”, pues este termino alude a que se trata de “la Patria”.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración del segundo Centro LIBRE en Ciudad Juárez, Chihuahua. ı Foto: Cortesía

En esta inauguración de Ciudad Juárez, la Presidenta hizo incapié en que, tras muchos años en los que las mujeres fueron vistas como “algo menos” en el país, ahora es importante que todas puedan sentir que “es tiempo de mujeres en México.”

Mencionando a la filósofa y política feminista afrodescendiente Ángela Davis, Sheinbaum Pardo señaló que el sentido de igualdad hacía refencia a que las mujeres “nunca más queremos ser menos”.

“A lo mejor debería ser la Matria” señaló la Presidenta en su discurso, en el que también dijo que durante su administración han resaltado el trabajo que tuvieron las mujeres en la historia del país con diversas acciones.

Claudia Sheinbaum en la Inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué quiere decir Matria?

La palabra matria es un neologismo que ha sido utilizado en la literatura desde hace muchos años, principalmente en textos escritos por filósofas y pensadoras feministas que son un referente en la actualidad.

De acuerdo con la investigación de Natalia Toledo Jofré, la palabra matria es un concepto político que ha sido apropiado y utilizado dentro del feminismo, por lo que puede generar un rechazo inherente entre la sociedad al igual que dicho movimiento político.

Toledo Jofré señala en su texto “El concepto de “Matria” desde la crítica literaria feminista y su lectura en Por la patria de Diamela Eltit” que esta palabra es utilizada para describir que este concepto es un remplazo a la frase “madre patria”, pues durante muchos años “la patria se ha comprendido como algo masculino”.

Mujeres protagonistas en la historia de méxico ı Foto: Secretaría de Cultura

Asimismo, la autora Chilena señala que el concepto matria funciona como una posición sociopolítica del lenguaje en el que se resalta el símbolo de la madre trasladándolo al activismo público y no sólo dentro de un espacio privado.

En algunos textos y situaciones, la palabra matria funciona como un concepto que hace referencia a una nueva forma de ver a la nombrada madre patria, pues esta busca que la concepción de la nación se posicione desde el cuidado, la igualdad y el diálogo, y no desde la exclusión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .