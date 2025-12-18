Tras 18 años, levantan huelga en la mina de Cananea tras acuerdo con el Gobierno federal

Después de 18 años de resistencia en demanda de mejores condiciones laborales, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana informó este jueves que se alcanzó un acuerdo definitivo con el Gobierno federal para levantar la huelga en la mina de Cananea, Sonora, una de las más prolongadas en la historia del país.

La decisión fue aprobada por los trabajadores tras la validación de un Plan de Solución Integral, en el que participaron representantes del Gobierno federal y del estado de Sonora, y que garantiza liquidaciones justas, seguridad social y acceso a pensiones por cesantía y viudez.

“El acuerdo se enmarca dentro de un Plan de Solución Integral elaborado con la participación del Sindicato Minero, la Presidenta de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el Gobierno de Sonora, en el marco del plan de remediación para Cananea anunciado por el Gobierno federal”, señaló el sindicato a través de un comunicado.

La huelga estalló en 2007 debido a las precarias condiciones laborales en la mina, propiedad de Grupo México, encabezado por Germán Larrea. Ante la falta de respuesta a las demandas sindicales, los trabajadores decidieron suspender labores y colocar las banderas rojinegras.

De acuerdo con el Sindicato Minero, las condiciones aceptadas por Grupo México, con la mediación del Gobierno federal, incluyen una liquidación justa conforme al Contrato Colectivo de Trabajo original; cobertura de salud universal mediante la inscripción al IMSS para los trabajadores y sus familias; acceso al sistema federal de pensiones, con análisis individual bajo los regímenes de 1973 y 1997; reconocimiento y beneficios para las viudas de trabajadores fallecidos durante el conflicto; así como la posibilidad de reincorporación laboral para quienes así lo decidan.

El acuerdo beneficiará a más de 650 trabajadores y sus familias y, de acuerdo con el gremio, representa el cierre de un “capítulo doloroso para la comunidad de Cananea y para el sector minero en su conjunto”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el levantamiento de la huelga como un hecho “muy importante”, al destacar que fue resultado de diversas mesas de diálogo encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en coordinación con el Gobierno de Sonora.

MSL