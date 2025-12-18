Violencia en Escuinapa deja 3 muertos

Una jornada de violencia en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, dejó al menos tres personas muertas, vehículos incendiados y bloqueos carreteros; mientras, en Culiacán, se reportó el asesinato de un exagente de la Fiscalía del Estado .

En Escuinapa, un enfrentamiento entre civiles armados ocurrido por la mañana provocó narcobloqueos y quema de vehículos en distintos puntos. Autoridades localizaron tres personas sin vida: dos de ellas al interior de un vehículo calcinado y una más a un costado de otra unidad.

Como parte de estos hechos, la circulación en la carretera libre México 15, en el tramo Mazatlán–Tepic, fue interrumpida durante varias horas.

Se desplegó un operativo de seguridad con la participación de fuerzas federales y estatales para resguardar la zona, realizar los peritajes correspondientes y restablecer la circulación.

En un hecho distinto, durante la tarde fue reportado un ataque armado en la colonia Nuevo Culiacán, en la capital del estado, que dejó dos personas muertas y una más lesionada. Entre las víctimas se encuentra un exagente de investigación de la Fiscalía, quien contaba con licencia de pre-retiro, confirmó la dependencia.

Hasta el momento no se ha informado de alguna detención relacionada con ninguno de estos hechos.