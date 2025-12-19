Buscan frenar simulación de cuotas y redefinir elección de consejeros del INE en reforma electoral: Lobo

Víctor Hugo Lobo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México

Durante los foros de discusión sobre la reforma político-electoral, legisladores federales han reconocido prácticas de simulación en la asignación de cuotas de representación, particularmente en el caso de personas que habrían accedido a una curul bajo el argumento de pertenecer a sectores históricamente discriminados, sin cumplir realmente con dichas condiciones.

Así lo afirmó el diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma político-electoral en la Cámara de Diputados, quien señaló que existen casos de legisladores que habrían llegado al Congreso a través de la cuota para personas con discapacidad, “argumentando padecer dos dioptrías de miopía”.

El legislador de Morena indicó que uno de los objetivos centrales de la reforma es eliminar este tipo de prácticas, así como garantizar una representación auténtica de comunidades LGBTQ+, pueblos y barrios originarios, así como afrodescendientes.

TE RECOMENDAMOS: Apelación judicial García Luna apela condena y denuncia testimonios falsos en su juicio

“Estamos trabajando mucho en que no haya usurpación o defraudación de los mismos partidos o de quienes entran. El problema es que nadie está defendiendo las causas de esos sectores cuando entran personas que simularon pertenecer a ellos”, reconoció Lobo, al señalar que será necesario calificar y verificar con mayor rigor dichas candidaturas.

En otro punto, el presidente de la Comisión descartó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos mediante voto popular, como ocurrió recientemente con jueces, magistrados y ministros.

“En todas las mesas se ha coincidido que no será a través del voto abierto a la ciudadanía, sino mediante las Cámaras, por la representación de diputados y senadores”, explicó.

Detalló que se analiza elevar el porcentaje de consenso necesario para su designación, incluso hasta un 70 por ciento, con el fin de garantizar un amplio respaldo político. Reconoció además que una elección abierta implicaría un alto costo económico, al tratarse de un proceso nacional.

Actualmente, los consejeros del INE son elegidos por la Cámara de Diputados con mayoría calificada de dos terceras partes, a partir de propuestas de un Comité Técnico de Evaluación; en caso de no haber acuerdo, se recurre a un sorteo.

Sobre la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), Lobo señaló que, aunque el tema ha sido puesto sobre la mesa, no existe consenso para su eliminación.

“Hay quienes creemos que los OPLES son instrumentos fundamentales para el desarrollo local de la actividad electoral, especialmente en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero”, subrayó.

Añadió que estos organismos cuentan con un conocimiento especializado que sería difícil de replicar desde el ámbito nacional, por lo que incluso se plantea devolverles facultades de supervisión, auditoría y capacitación cívica que perdieron hace nueve años.

El diputado también explicó la nueva fórmula de representación plurinominal propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual eliminaría las listas cerradas.

La propuesta plantea que las diputaciones plurinominales se asignen a los candidatos que obtuvieron mayor porcentaje de votos dentro de su partido, aunque no hayan ganado su distrito.

“Si a un partido le tocan 20 plurinominales, que sean los 20 candidatos con mejor votación en sus regiones. Es un esquema más justo y con arraigo territorial”, afirmó.

Recordó que este modelo ya opera bajo la llamada “Lista B” en la Ciudad de México, la cual ha mostrado resultados positivos al incentivar mejores candidaturas y mayor cercanía con la ciudadanía.

En cuanto a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, Lobo sostuvo que actualmente existen candados importantes de fiscalización, principalmente a través del financiamiento público y la vigilancia del INE.

No obstante, reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, de modo que aquellos candidatos que no comprueben de manera clara el origen de sus recursos puedan perder su derecho a competir.

Asimismo, adelantó que ya existen propuestas en la Comisión para proteger a candidatas y candidatos frente a amenazas, extorsiones y violencia, ante los hechos registrados en procesos electorales recientes.

“No puede ser una actividad de alto riesgo dedicarse a la representación política. Necesitamos que participen las mejores mujeres y los mejores hombres, pero con tranquilidad, libertad y seguridad”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL