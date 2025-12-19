Gobierno destaca informe de BM; clase media en México crece 12.4%

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, este viernes en Palacio Nacional.

Durante los últimos seis años, la clase media en México creció 12.4 por ciento, que ha llevado a que 4 de cada diez habitantes ya forma parte de esta clasificación.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, destacó los recientes resultados dados a conocer por el Banco Mundial, en donde se expone que la clase media en México pasó de 27.2 por ciento a 39.6 por ciento entre 2018 y 2024.

Precisó que las personas dentro de esta clase son aquellas que ganan más de 340 pesos diarios.

“No alcanzan a ser ricos, pero tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de rezago social ni de vulneración social”, dijo.

Como parte de esto, recordó que estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que en el mismo periodo la población en pobreza bajó de 41.9 por ciento a 29 por ciento.

“Esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y aquí, 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de clase media”, dijo.

Agregó: “Aquí coinciden tanto la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno y aquí se muestra como eh una instancia internacional, como el Banco Mundial constata que efectivamente la el el aumento de la clase media en este caso y de la reducción de la pobreza, pues están de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional”.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Comentó que esto no es una situación que únicamente tenga efectos dentro de este grupo social, sino que impacta a otros segmentos de la población.

“Cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la cuarta transformación, pues está enfocada a un sector de la población el sector más vulnerable, sector más pobre y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores teniendo como como resultado el aumento de la clase media de manera histórica”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó este avance a la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno y las distintas políticas que se emprendieron.

“¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama cuarta transformación. Se llama gobierno humanista. Se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR