La CNTE, en entrenamiento intensivo

Muy sonada ha sido, nos advierten, la celebración por el 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que sus integrantes ya adelantaron que lo que vimos de ellos este año fue apenas el comienzo y que ya que estemos bien entrados en 2026 volverán prestos para bloquear y desquiciar caminos, plazas públicas y hasta eventos clave del Gobierno. Así lo dejaron ver los dirigentes de la sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, y de la sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto. Este último, comentan, sí habló derecho y sin escalas sobre que en los próximos meses habrá brigadeos intensos con miras a mostrar el músculo magisterial con un paro de 72 horas, huelga nacional y, lo que ya se saborean como el plato fuerte, en el verano, cuando pretenden eclipsar las actividades del Mundial de Futbol. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ley Esposa agita el avispero político