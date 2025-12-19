Martí Batres inaugura consultorio médico del ISSSTE en Tarímbaro, Michoacán.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró formalmente el primer Consultorio Médico en Tarímbaro, Michoacán, el primero contemplado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quiero decir que el día de hoy, el día de hoy venimos a Tarímbaro, Michoacán, para inaugurar formalmente el consultorio ISSSTE de Tarímbaro, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. (...) Me da gusto que nos encontremos hoy aquí y que sea momento de inicio de colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro, (...) la población de Tarímbaro cuenta con el ISSSTE para poner su granito de arena en favor de la salud, la seguridad social y los derechos sociales de nuestros habitantes”, destacó.

Martí Batres subrayó que el consultorio -que terminó de construirse el sábado pasado, empezó a dar consultas el lunes y lo inauguró personalmente este viernes- está equipado con el mobiliario, medicamentos e instrumentos médicos esenciales para dar una atención digna y de calidad a las y los derechohabientes y población en general.

“Tiene área de espera, recepción, consultorio con área de entrevista y exploración. Y también cuenta con medicamentos del cuadro básico; tiene mesa de exploración, negatoscopio, báscula con estadímetro y también su propia computadora e impresora, todo listo para trabajar y aquí estará personal del ISSSTE al servicio de la agente de Tarímbaro”, señaló.

Agregó que el ISSSTE rehabilitará el viejo Hospital “Vasco de Quiroga”, por lo que se construirán cinco quirófanos y se colocarán camas hospitalarias en dos pisos para un mejor servicio para la derechohabiencia.

“Es, por lo demás, el ‘Vasco de Quiroga’ un punto céntrico y nos va a ayudar a despresurizar al hospital regional. Entonces, a lo largo del 2026, el área de Obras del ISSSTE tiene la tarea, la instrucción y la tarea de rehabilitar el ‘Vasco de Quiroga’”, enfatizó.

Remarcó que el Instituto contribuye al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a través de la construcción de 33 consultorios en 33 municipios distintos. Además, dijo, el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) entrega constancias de finiquito a derechohabientes con deudas problemáticas o impagables con este y otorga escrituras gratuitas.

El presidente municipal de Tarímbaro, Eric Nicanor Gaona García, resaltó que, mediante este consultorio no solo se atenderán enfermedades, también se prevendrán, por lo que se avanzará hacia la justicia en materia de salud.

“Tenemos aquí todos los medicamentos de primera línea, de primera atención, y por supuesto cualquier cuestión que se tenga que canalizar, estoy seguro que se les va a dar el seguimiento correcto y adecuado para que llegue a buen término la atención en materia de salud de cualquier ciudadano que haya aquí en Tarímbaro”, expresó.

Por su parte el director de los Servicios de Salud en el Estado de Michoacán, Lázaro Cortés Rangel, agradeció el esfuerzo del director general del ISSSTE y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para poner más consultorios en el Estado de Michoacán.

“Es de verdad un alto honor poder recibir hoy en Tarímbaro a nuestro director general del ISSSTE y además con muy buenas noticias, porque, sin duda, se pone en marcha un consultorio médico que va a ayudar a atender a la población derechohabiente de esta importante institución prestadora de servicios de salud públicos, en una zona conurbada donde la densidad poblacional es muy importante, como lo es este municipio. Así que, enhorabuena, muchas felicidades”, señaló.

La directora del Instituto de la Mujer de Tarímbaro, Sandra Casimiro Mora, reconoció que el organismo impulsa todas las acciones para que este consultorio llegue a manos de quien más lo necesita, y pone especial énfasis al sector femenino y a las personas más humildes del municipio.

