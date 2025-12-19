Siguen indagatorias contra Rocha Cantú

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el proceso legal relacionado con el empresario copropietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, sigue en curso, aunque no confirmó la existencia de una nueva orden de aprehensión en su contra, como ha sido difundido en algunos medios de comunicación.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia federal señaló que actúa conforme a la ley y al debido proceso, y aclaró que no puede adelantar información específica sobre las actuaciones judiciales que se encuentran en desarrollo. La FGR subrayó que cualquier determinación será comunicada por las vías institucionales correspondientes.

El Dato: Algunos medios señalaron que el empresario perdió su calidad de testigo colaborador tras no presentarse el 8 y 12 de diciembre para ampliar su declaración.

“Sobre la información difundida esta mañana, con relación a la situación jurídica de un empresario, la FGR informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso. En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”, aclaró a través de redes sociales.

Trascendió que un juez federal con sede en Querétaro concedió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) una nueva orden de aprehensión contra el empresario por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, luego de que la FGR cancelara el beneficio de testigo colaborador que le otorgó a Rocha Cantú durante la gestión de Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con los presuntos informes, la orden fue librada por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos, ilícitos por los que ya fue vinculado a proceso Jacobo “N” el miércoles, señalado como principal líder de la organización.

El empresario fue relacionado con una carpeta de investigación federal; sin embargo, previamente, se informó que contaba con un criterio de oportunidad otorgado por la autoridad, el cual habría sido revisado por la FGR. No obstante, la dependencia no ofreció detalles sobre el estatus actual de dicho beneficio legal ni sobre las condiciones en que se encuentra el imputado.

El nombre de Rocha Cantú cobró notoriedad pública tras su relación con la organización Miss Universo, cuya sede administrativa en México fue cerrada recientemente, decisión que el propio empresario atribuyó a un clima de incertidumbre jurídica. Este hecho incrementó el interés mediático sobre su situación legal.

Hasta el momento, ni Rocha Cantú ni la organización Miss Universo han emitido una postura adicional sobre la postura de la FGR. La fiscalía reiteró que continuará con las indagatorias correspondientes y que cualquier resolución será dada a conocer de manera oficial.

Por otro lado, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema durante la conferencia matutina de este jueves, donde señaló que corresponde exclusivamente a la FGR informar sobre este caso, por lo que evitó profundizar en detalles.

“Tiene que informar la Fiscalía, es un tema de la Fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informar es a la Fiscalía”, aseguró la mandataria federal.