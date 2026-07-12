Vinculan a proceso a Alejandro Álvarez Puga por presunta defraudación fiscal; le dictan prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alejandro Mario Álvarez Puga por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal, después de haber sido detenido el jueves en Quintana Roo.

A través de un comunicado, la FGR informó que, durante la audiencia inicial de Alejandro Mario, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) presentó datos de prueba suficientes para vincular al detenido con el delito que se le imputa.

Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Álvarez Puga. ı Foto: Especial

Por lo anterior, un juez determinó la vinculación a proceso de Alejandro Mario y le dictó prisión preventiva. Además, determinó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

“Alejandro “N”, era requerido por posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal”, recordó la FGR en el comunicado.

🔴 El hermano del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, Alejandro Mario 'N', quien es esposo de Inés Gómez Mon, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, informó el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC. https://t.co/30IoeFRPZt#Seguridad #Detención #México pic.twitter.com/iDFPoobzt9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 10, 2026

Asimismo, la FGR reiteró que el caso de Alejandro Mario no está relacionado con el de su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien, junto a su esposa Inés Gómez Mont, son requeridos por las autoridades mexicanas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido la noche del jueves 9 de julio por elementos de la Policía Federal Ministerial, tras un operativo en la zona hotelera del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Los hermanos Alejandro Mario y Víctor Manuel Álvarez Puga. ı Foto: Especial

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde quedó bajo custodia de autoridades federales.

FGR insiste en extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

En el mismo comunicado, la FGR destacó que “continúa fortaleciendo la petición formal de extradición” contra Victor Manuel Álvarez Puga, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y es requerido junto con su esposa Inés Gómez Mont por las autoridades mexicanas.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, en imagen de archivo ı Foto: Especial

La FGR recordó que Víctor “N” fue detenido en Estados Unidos en septiembre de 2025 y su próxima audiencia se encuentra programada para noviembre de 2026.

“Si bien continúa sujeto al procedimiento migratorio, Estados Unidos le concedió libertad mediante el pago de una fianza y la colocación de un dispositivo de geolocalización”, explicó la FGR.

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont ı Foto: Especial

En cuanto a Inés Gómez Mont, destacó que “se presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra”. Su paradero permanece desconocido formalmente.

“...de la misma manera que Víctor “N”, el Departamento de Justicia de los EUA informó que se deberá presentar la petición formal de extradición, misma en la que esta FGR continúa trabajando a fin de cumplir con cada uno de los elementos que la autoridad estadounidense solicita”, explicó la FGR.

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