Bonos acotados en Veracruz

Y fueron trabajadores del sector salud de Veracruz los que tuvieron que salir a reclamar por el hecho de que el gobierno de Rocío Nahle les entregara su bono de fin de año, pero con la restricción de poder disponer de sus fondos en efectivo. Resulta que ahora sólo tenían oportunidad de gastar lo depositado a un monedero electrónico en determinados establecimientos como tiendas de autoservicio o departamentales ¿Pos de qué se trata?, cuestionaron, y empezaron a movilizarse para que les explicaran por qué habían cambiado las reglas sin acuerdo de por medio. Los reclamos hicieron que la administración de la morenista se comprometiera a cambiar los mecanismos de contratación de los dichosos monederos, aunque la corrección se haría hasta el lunes. Entre los trabajadores se comenta que hasta parece que algo trae el gobierno contra ellos, porque también conocieron de un recorte en Salud aprobado en presupuesto del año entrante, que contrasta con el aumento de sueldo aprobado para la mandataria estatal. Uf.