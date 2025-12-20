Encomian cooperación

Relevante, nos comentan, los señalamientos que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el trabajo coordinador que realizan su país y México en temas de seguridad. Y es que no ha tardado mucho en refrendar el señalamiento el principal hombre del gobierno de Donald Trump en nuestro país, el embajador Ronald Johnson. “Secundo lo señalado por el secretario Rubio: bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos y México realizan acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países, los hacen más seguros y más prósperos. Aún hay trabajo por delante y nuestra cooperación seguirá profundizándose. Apenas esta semana se conoció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder preso, José Antonio Yépez, alias El Marro. Y se conoció esta misma semana que ambos países establecieron acuerdos en materia de inteligencia contra el uso irregular de drones por parte del crimen. Ahí el dato.