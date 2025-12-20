Luz verde del Verde a la Ley Esposa

Con la novedad de que el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, respaldó que Ruth González quien es su compañera de bancada y es también esposa del gobernador de San Luis Potosí pueda competir en 2027 por la gubernatura de esa entidad. Esto luego de que en aquella entidad se aprobara una reforma para que quien suceda al actual mandatario estatal sea una mujer. Es sabido que esa reforma no ha gustado mucho a los morenistas, al grado de que Luisa María Alcalde ya advirtió que presentará un recurso de inconstitucionalidad pues ven motivaciones que van más allá de los asuntos de género. El caso es que Velasco ayer respaldó la postulación de la legisladora ecologista en el hecho de que la reforma antinepotismo aprobada por el Congreso no aplica sino hasta el 2030. ¿Será que las diferencias entre aliados, como lo son el guinda y el verde, podrían ahondarse más por este asunto? Pendientes.