Magnicharters, de pena

Y a la voz de “este avión no sale hasta que no nos paguen lo que nos deben”, un piloto de la aerolínea Magnicharters armó ayer tremendo revuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los pasajeros ya se encontraban en la aeronave en espera de volar a Cancún, pero quien debía conducir la nave tomó el micrófono y no lo soltó por un buen rato. La empresa lo había despedido y él había tomado la determinación de no salir de la cabina. Que le debían cinco meses de salario, que no le daban uniformes ni cartas de navegación y que en una situación similar estaban unos 300 trabajadores más, fue el reclamo que hizo con la idea de que los pasajeros pudieran difundirlo en redes. Pero estos últimos lo que querían era ya despegar, por lo que acusaron que el accionar del piloto implicaba una especie de secuestro. En el aeropuerto tomaron la decisión de aplicar los protocolos del caso y el piloto terminó despedido. Así la gestión de la empresa Magnicharters.