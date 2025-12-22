¿Cuál es la probabilidad de ganar el Gordo de Navidad 2025?

La Lotería Nacional alista la realización del sorteo Gordo de Navidad 2025, por lo que los mexicanos comienzan a tener dudas. Una de ellas es cuál es la probabilidad de ganar este concurso.

El sorteo tiene un Premio Mayor de 204 millones de pesos, siempre y cuando se adquieran 4 series con los números premiados.

Probabilidad de ganar el Gordo de Navidad 2025

Ganar el mayor premio que ofrece la Lotería Nacional es un deseo que muchos mexicanos tienen. El Gordo de Navidad 2025 es aleatorio, pero la compra de series y muchos billetes o cachitos incrementan las probabilidades de ser millonario.

El sorteo se realiza con bombos físicos y participan 80,000 números, del 00001 al 80000, en 4 series. Cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir:

1 en 80,000 para el Premio Mayor por serie

Un cachito del sorteo Gordo de Navidad tiene un costo de 120 pesos, mientras que una serie alcanza un precio de 2 mil 400 pesos, por lo que la persona que quiera hacerse del Premio Mayor tiene que desembolsar 9 mil 600 pesos y tener suerte.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional entrega un Premio Mayor de 204 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cuánto cuesta un billete y una serie del sorteo?

Los mexicanos esperan este sorteo, pues con un cachito y los números de la suerte correctos se pueden volver millonarios. Conoce cuánto dinero se puede ganar con la compra de un billete o las series:

Con 1 serie pueden ganar 51 millones de pesos

Con 2 series pueden ganar 102 millones de pesos

Con 3 series pueden ganar 153 millones de pesos

Con 4 series se pueden ganar 204 millones de pesos

Cabe señalar que el Sorteo Gordo de Navidad 2025 entrega 526 premios directos.

¿Dónde comprar los cachitos para el concurso?

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional celebra el Sorteo Gordo de Navidad 2025 este miércoles 24 de diciembre en el siguiente horario:

20:00 horas

El concurso ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos, repartidos en 16,722 premios, con el Premio Mayor como un gran atractivo.

Para conocer las combinaciones ganadoras, se puede entrar a YouTube al canal de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, donde se realizará una transmisión EN VIVO del juego.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

JVR