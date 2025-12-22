Inauguran Central Josefa Ortiz Téllez Girón

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró en Pedro Escobedo, Querétaro, la Central de Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón”, infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la cual se aportarán 269 megawatts (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y beneficiará a más de cuatro millones de ciudadanos.

Durante el acto protocolario, la mandataria federal destacó el simbolismo del nombre asignado a la central eléctrica: “Hoy ponemos en marcha esta Planta de Ciclo Combinado Sauz II, hoy Josefa Ortiz Téllez Girón, decimos Josefa Ortiz Téllez Girón porque, con el permiso de los varones, nosotras amamos a nuestros esposos, a nuestra familia, pero las mujeres no somos de nadie, por eso yo soy Claudia Sheinbaum Pardo, amo a mi marido, pero cada uno somos personas distintas, ese es nuestro pensamiento”, expresó.

45 mmdd será la inversión para 29 mil MW de capacidad del SEN

Sheinbaum Pardo adelantó que las próximas centrales energéticas también llevarán nombres de mujeres destacadas en la historia de México y de trabajadoras de la propia CFE, como un acto de justicia, luego de que durante muchos años ninguna central llevara nombres femeninos.

La Presidenta recordó que durante los gobiernos neoliberales hubo intentos por privatizar a la CFE y subrayó que con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) se recuperó a la empresa como institución del Estado mexicano.

Detalló que al inicio de su administración se impulsaron dos reformas que garantizan que el 54 por ciento de la energía eléctrica sea suministrada por la paraestatal y el 46 por ciento por privados, además de salvaguardar la soberanía energética del país ante desastres naturales, lo que permitió restablecer el servicio eléctrico en tiempo récord en cinco estados durante las lluvias de octubre pasado.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que el objetivo central de la política energética nacional es garantizar el acceso universal a la electricidad. “El objetivo principal es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y limpia, cumpliendo con el mandato constitucional de que el Estado debe aportar el 54 por ciento de la generación eléctrica del país con la CFE”, señaló.

La Presidenta inaugura la Central de Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro el 20 de diciembre. ı Foto: Especial

La funcionaria federal puntualizó que “a lo largo de esta administración se agregarán 29 mil MW de capacidad nueva al SEN por medio de una inversión de 45 mil millones de dólares”.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que el estado de Querétaro registró en 2025 una demanda de mil 535 MW, mientras que la capacidad instalada en la entidad era de 723 MW.

Explicó que con la entrada en operación de la CCC El Sauz II, junto con las centrales de Salamanca I, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, se agregarán mil 677 MW al SEN. Además, indicó que “se tiene prevista la construcción del CCC Salamanca II, con una capacidad de 483 MW, lo que asegurará el suministro y el crecimiento de la demanda futura en la región del Bajío”.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció a la Presidenta por la obra y reconoció al personal de la CFE que apoyó a la entidad durante la emergencia registradas por las lluvias de octubre para restablecer el servicio eléctrico: “Para Querétaro es muy importante lo que se hace acá este día, venir a esta planta de generación de energía El Sauz, es un orgullo para Querétaro, por las necesidades que tenemos”, señaló.

Según el Gobierno federal, la Central de Ciclo Combinado El Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón” forma parte de los proyectos estratégicos del sector eléctrico nacional y contribuye al fortalecimiento de la capacidad de generación en el centro del país.

- Perfilan Semana Santa para abrir el Suburbano al AIFA

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo un recorrido por el tren suburbano de pasajeros Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual —aseguró— se tiene contemplado que comience a brindar servicio durante la Semana Santa de 2026.

Tras encabezar el primer recorrido por esta obra, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la mandataria federal destacó que tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Antonio Esteva Medina, como los ingenieros militares que participaron en su construcción, se comprometieron a entregar el proyecto durante el primer trimestre de 2026.

El Dato: El sábado, la Presidenta encabezó la supervisión de la obra del Tren México–Querétaro, el cual lleva un 8% de avance y que, dijo, se realiza conforme a lo programado.

“Hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse.

“Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, aseguró la titular del Ejecutivo federal.

La Presidenta y la gobernadora abordaron el tren en la estación de Cueyamil, la primera de las seis estaciones intermedias, sobre la Avenida Recursos Hidráulicos, en Tultitlán, y recorrieron el tramo hasta el AIFA para supervisar la obra, acompañadas de servidores públicos y representantes de medios de comunicación.

“Este es parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación. En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros; ayer estuvimos en el tren México–Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México–AIFA, AIFA–Pachuca, el Tren México–Querétaro y los trenes del Norte”, agregó la presidenta.

En este sentido, las autoridades federales destacaron que la construcción del Tren Suburbano que conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles avanza conforme a lo programado.

Vista del convoy ingresando a una de las estaciones del recorrido. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

En su oportunidad, Iván Hernández Uribe, director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detalló que hasta el momento la obra presenta un avance del 92 por ciento, por lo que subrayó que el tren estará concluido durante el primer trimestre de 2026, una vez que solo falta la construcción de puentes y pasos peatonales.

Andrés Lajous, titular la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, detalló que este ramal contará con una longitud de 23.7 kilómetros, además de que dispondrá de 10 trenes acoplables. Asimismo, explicó que el recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de aproximadamente 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre cada tren en las estaciones.

El tramo entre Lechería y el AIFA tendrá seis estaciones intermedias: Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Jaltocan. El trayecto contará con doble vía electrificada y mejorará los traslados hacia el AIFA desde la Ciudad de México y el Estado de México.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que este ramal operará de 5:00 a 00:30 horas, con horarios alineados al servicio que conecta Buenavista con Cuautitlán, así como al que se ofrece hacia el AIFA.

Detalló que el sistema de pago será compatible con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Además, precisó que de los 10 trenes asignados a la ruta, siete estarán en servicio continuo, dos permanecerán en reserva y uno se mantendrá en mantenimiento permanente, a fin de asegurar la operación.

En este sentido, la presidenta realizó la supervisión acompañada de autoridades involucradas en la ejecución de la obra, la cual forma parte de los proyectos de transporte impulsados por el gobierno federal para fortalecer la conectividad hacia el AIFA.

Finalmente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el respaldo de la Presidenta para la realización de este proyecto de movilidad, el cual beneficiará a habitantes de Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, además de contribuir a la reactivación de la economía tanto a nivel local como nacional.

“Nos sentimos muy agradecidos al constatar el avance que lleva esta obra, va a transportar no solamente a pasajeros, sino también a compañeros pobladores que están cerca de esta área, de estos municipios como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec, Jaltocán, y que indudablemente ayuda a la economía local”, afirmó Gómez Álvarez.

Mejora

Detalles del nuevo tren de pasajeros.

Contará con una longitud de 23.7 kilómetros

Dispondrá de 10 trenes acoplables

El recorrido desde Buenavista al AIFA será de 43 minutos

Entre Lechería y el AIFA tendrá 6 estaciones intermedias: Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Jaltocan

El trayecto contará con doble vía electrificada

Operará de 5:00 a 00:30 horas, con horarios alineados al servicio que conecta Buenavista con Cuautitlán