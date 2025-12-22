MC propone duplicar aguinaldo a 30 días según antigüedad laboral

Movimiento Ciudadano presentó en el Senado una iniciativa para aumentar de forma progresiva el aguinaldo de los trabajadores mexicanos de 15 a 30 días de salario, según su antigüedad laboral, en un esfuerzo por actualizar una prestación que permanece estática desde hace décadas frente al deterioro del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida en el país.

La propuesta de la Bancada Naranja plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para establecer un esquema escalonado: durante el primer año de servicio, los trabajadores recibirían 15 días de salario como aguinaldo; del segundo al tercer año, 20 días; del cuarto al quinto año, 25 días; y a partir del sexto año en adelante, 30 días de salario completo.

El grupo parlamentario argumentó que el aguinaldo representa una de las prestaciones más significativas para millones de familias mexicanas, ya que constituye un ingreso adicional que permite afrontar gastos indispensables al cierre del año.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Este es el precio del billete del Gordo de Navidad 2025

MC enfatizó que el monto mínimo de 15 días se ha mantenido congelado por décadas ı Foto: Especial

“Su función no se limita a ser un apoyo estacional, representa un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año”, señala el documento.

La bancada de MC enfatizó que el monto mínimo de 15 días se ha mantenido congelado por décadas, mientras que el costo de la vida ha aumentado de manera constante, generando un desequilibrio entre ingresos y gastos que ha reducido la capacidad de compra de los trabajadores.

“Es claro que el monto mínimo del aguinaldo se ha quedado corto frente a los cambios económicos de las últimas décadas. Un aguinaldo congelado en 15 días desde hace décadas ya no corresponde con las necesidades económicas actuales”, advirtió Movimiento Ciudadano al presentar la iniciativa que ahora deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Senado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT