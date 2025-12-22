Mueren 5 tras volcar camión en Zacatecas

El autobús en el que viajaban los jornaleros en Zacatecas, ayer.

Cinco jornaleros que viajaban de Jalisco hacia Fresnillo, Zacatecas, murieron luego de que el camión en el que se transportaban volcara en la carretera federal 45, en el tramo carretero Morelos-Calera, a la altura del kilómetro 16.

De acuerdo con medios locales, el conductor perdió el control de la unidad y ésta, al salirse del camino, volcó y dio varias vueltas, e incluso presentó desprendimiento de la carrocería.

El Dato: En Tabasco tres accidentes de tránsito en carreteras estatales cobraron la vida de cuatro personas, en los cuales se reportaron exceso de velocidad y consumo de alcohol.

En el autobús viajaban 30 personas, de las cuales, además, otras 16 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Zacatecas, donde reciben atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los jornaleros regresaban de trabajar en el estado de Jalisco, de las comunidades wixárika, y se dirigían a sus domicilios en la comunidad de Río Florido, perteneciente al municipio de Fresnillo.

Al operativo de apoyo se sumaron elementos de Protección Civil de Morelos, Protección Civil de la capital zacatecana, Cruz Roja Zacatecas, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Seguridad Pública y Seguridad Vial, quienes colaboraron en las labores de atención a víctimas, resguardo de la zona y control del tránsito vehicular para evitar mayores riesgos.

Al ser confirmado que había fallecidos, el lugar fue acordonado y se solicitó la presencia de Policía de Investigación para que se hiciera cargo de la escena junto con peritos de la Dirección General de Servicios Periciales.

En el lugar del siniestro se desplegó un operativo de seguridad con la presencia de la Guardia Nacional, corporaciones de Seguridad Pública y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Servicios de emergencia laboran en el lugar del accidente en Tamaulipas, ayer. ı Foto: Especial

TRAGEDIA FAMILIAR. En otro hecho, cuatro integrantes de una familia fallecieron en un choque frontal registrado en la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza, a la altura del kilómetro 50, cerca de la capital tamaulipeca.

El accidente dejó también cuatro personas lesionadas, incluidos menores de edad, y ocasionó que una de las unidades involucradas se incendiara hasta quedar completamente calcinada. De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia movilizó a cuerpos de rescate y originó el cierre total de la vía.

Las víctimas, integrantes de una familia que viajaba en una camioneta Ford con placas de Nuevo León, se desplazaban de sur a norte sobre la carretera cuando impactaron de frente contra un automóvil Toyota.

La fuerza del choque provocó que la camioneta volcara varias veces y quedara inmovilizada sobre la contención metálica. Testigos auxiliaron de inmediato a los involucrados en ambos vehículos; sin embargo, los tripulantes del Toyota ya no presentaban signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia.

Entre los lesionados figuran menores de edad, que recibieron atención médica, y el estado de salud de todos ellos es reportado como delicado.

Finalmente, dos hombres perdieron la vida la madrugada de ayer en un accidente ocurrido sobre la carretera federal México-Veracruz, en el paraje El Padrino, municipio de Calpulalpan, cuando un Volkswagen Jetta negro, con placas de Tlaxcala, y una camioneta GMC Acadia, color vino, con placas del Estado de México, colisionaron de frente, dejando además, tres personas heridas.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al circular en carreteras.