Trump comparte video con IA que lo retrata comiendo tacos junto a Sheinbaum: ‘En México me aman’

Trump publica video generado con IA en donde repite que "a donde vaya", todos lo "aman".

Uno más de sus videos con IA…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en redes sociales un video paródico generado con Inteligencia Artificial que lo retrata en varios escenarios, uno de ellos junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con la leyenda: “En México aman a Donald Trump”.

A través de su red social Truth, el mandatario compartió uno más de sus ya habituales videos creador con esta herramienta generativa. La nueva grabación lo muestra en diferentes escenarios del mundo, mientras una canción, también artificial, repite la letra: “A donde quiera que voy, aman a Donald Trump”.

Sheinbaum, retratada en el video generado con IA de Donald Trump. ı Foto: Captura de video

En una de las tomas, Trump aparece sentado junto a la presidenta mexicana, rodeados de platillos tradicionales y degustando tacos en un ambiente festivo. Mientras pasa esta imagen, la canción del fondo repite: “En México, aman a Donald Trump”.

La animación satírica también traslada a Trump a locaciones icónicas del planeta, como la Torre de Pisa en Italia, paseos en camello por el Medio Oriente. El mandatario incluso aparece en escenarios de la cultura pop como el anime japonés Naruto o plantando una bandera en la Luna.

En el video, Trump aparece representado también haciendo su característico baile, frente a la Casa Blanca y en otros escenarios de Estados Unidos.

El Gobierno de México no ha emitido una declaración al respecto.

Trump se ha metido en problemas por sus videos con IA

Publicar videos generados con Inteligencia Artificial ha sido una de las estrategias de comunicación favorita del presidente estadounidense. Sin embargo, esta práctica le ha generado problemas.

Meses atrás, Trump hizo una publicación que, al final, mostraba una representación de Barack y Michelle Obama como simios en una jungla.

In a new interview with The New Yorker, Obama addressed the controversy sparked back in February when Trump shared an A.I.-generated clip on social media depicting the former prez and wife Michelle Obama as apes -- imagery that ignited immediate backlash.



Obama’s take? He’s not… pic.twitter.com/nfO2e0jwCQ — TMZ (@TMZ) May 5, 2026

Aunque el republicano ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo al expresidente demócrata, se desdijo de la publicación, y aseguró que pretendía compartir el material original, mas no el clip de los simios, que se habría filtrado por un error de edición.

Después, por el mismo medio, compartió una ilustración generada con la inteligencia artificial que lo retrataba como un personaje religioso, curando a una persona en medio de un escenario bélico, lo cual le ganó críticas de estarse comparando con Jesucristo.

Trump posts image portraying himself as Jesus Christ. pic.twitter.com/dF5O7WS7XI — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Al respecto, Trump aseguró que no compartió la ilustración pretendiendo equipararse con el líder religioso, sino con mostrarse como un doctor salvando gente. “Y vaya que he salvado gente”, dijo en ese momento.

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