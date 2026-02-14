Obama reacciona a publicación racista de Trump: ‘respuesta vendrá del pueblo estadounidense’, advierte

A la izquierda, Barack Obama; a la derecha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció sobre el video racista que Donald Trump compartió en su plataforma Truth Social en el que era retratado junto a su esposa, Michelle Obama, como primates en una jungla.

En entrevista con el comentarista político Brian Tyler Cohen, el demócrata consideró la publicación del mandatario republicano “una especie de espectáculo de payasos” que, aseguró, “la mayoría de los estadounidenses” reprueba.

“Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses considera este comportamiento profundamente preocupante“, afirmó. ”Es cierto que llama la atención. Es cierto que distrae, pero al viajar por el país uno se encuentra con gente que todavía cree en la decencia, la cortesía, la amabilidad", añadió.

Horas después de su publicación racista, el 6 de febrero, Trump eliminó el video ante la reacción negativa tanto de republicanos como de demócratas. Trump negó haber cometido un error y evitó disculparse, mientras la Casa Blanca atribuyó la publicación a un empleado y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, justificó al presidente al afirmar que sólo compartió un “meme” relacionado con la película El rey león.

Una semana después, en la entrevista publicada este 14 de febrero, Barack Obama argumentó que la respuesta a publicaciones como las de Donald Trump “vendrá del pueblo estadounidense”, de cara a las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre , en las que se elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y casi 40 gobernaciones.

El premio Nobel de la Paz recordó lo sucedido en enero en Minnesota, donde tras semanas de protestas contra agentes del ICE (siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y debido a la presión social por la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis, el gobierno de Trump ordenó retirar a unos 700 agentes federales.

“En última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense. Acabamos de ver esto en Minnesota y Minneapolis. (...) El comportamiento deshonesto de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso, pero deberíamos tomarnos un momento para apreciar la extraordinaria movilización, ciudadanos que decían: ‘Este no es el Estados Unidos en el que creemos. Vamos a luchar y vamos a contraatacar con la verdad’, comentó Obama.

“Al menos un buen número de estadounidenses dice: ‘Vamos a vivir de acuerdo con los valores en los que decimos creer’. Y mientras haya gente que lo haga, creo que vamos a superar esto”, expresó.

cehr