Trump asegura que fue un error de alguien más publicar ‘meme’ de los Obama como simios | VIDEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que hubo un elemento racista en el video que se compartió en su perfil de la red social Truth, el cual muestra a Barack y Michelle Obama retratados como simios, aunque aseguró que la publicación no la hizo él, sino otra persona.

En una breve entrevista con medios a bordo del Air Force One, Trump fue cuestionado sobre su opinión acerca del hecho de que el video publicado en su perfil de la citada red social resultara ofensivo para muchas personas.

El presidente de EU, Donald Trump, se dirige a la prensa a bordo del Air Force One. ı Foto: Reuters

Así, cuestionaron a Trump si condenaba el elemento racista presente en este video, ante lo cual respondió afirmativamente: “Por supuesto que lo condeno”.

Sin embargo, el mandatario aseguró que no estaba obligado a pedir disculpa alguna, pues, aseguró, este material fue publicado en sus redes por otra persona, no por él. “No [me voy a disculpar]. Yo no cometí un error”, dijo Trump.

🇺🇸 | El presidente Trump publicó anoche un video en Truth Social, que terminaba con un clip corto que mostraba a Barack y Michelle Obama como monos. pic.twitter.com/49QMuFooDh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 6, 2026

En este sentido, el presidente explicó que la publicación de este video respondió a un malentendido con las personas encargadas de compartir material en sus redes sociales. Detalló que el video completo contenía una alusión al supuesto fraude electoral de 2020 que le dio la victoria al demócrata Joe Biden, una acusación que Trump ha sostenido desde aquella derrota electoral y a lo largo de su segundo mandato.

Sin embargo, explicó, la persona que recibió el video omitió las referencias al supuesto fraude y solo dejó la imagen en donde las caras del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle estaban montadas sobre cuerpos de simios.

Me gusta el inicio, lo vi y lo pasé, y supongo que nadie lo revisó. Pero el inicio es muy fuerte: es sobre las elecciones fraudulentas [del 2020], a alguien ‘se le pasó’ una parte muy pequeña de este video. No lo hice yo, fue un error de alguien más, fue un reTruth Donald Trump, presidente de EU, en entrevista con medios



🇺🇸 | Reportero: ¿Cuál es su mensaje a los muchos estadounidenses que se sienten ofendidos por el vídeo?



Trump: No lo sabía. Realmente no tengo ningún mensaje.

pic.twitter.com/vrFgVDiRa0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 7, 2026

Por lo anterior, Trump enfatizó que no hay un mensaje que esté obligado a dar a la ciudadanía al respecto, pues la publicación de este video era un tema que no conocía.

Ante la insistencia de los periodistas, remarcó que el mensaje que tiene que dar es que, a diferencia de con los gobiernos demócratas, hoy Estados Unidos es un país respetado globalmente.

Nuestro país nunca ha estado en una posición como ésta. Éramos los hazmerreíres de todo el mundo y ahora somos respetados nuevamente en todo el mundo, como nunca antes Donald Trump, presidente de EU, en entrevista con medios



El viernes, apareció en el perfil de Donald Trump en la red social Truth un video que mostraba una representación de los Obama como simios, lo cual causó una fuerte polémica. El material fue borrado horas después.

