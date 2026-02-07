Trump defiende a JD Vance tras ser abucheado en Italia: ‘a la gente le cae bien’ | VIDEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió a su vicepresidente, JD Vance, por ser abucheado durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y dijo que su número dos es alguien que “a la gente le cae bien”.

Entrevistado por los medios a bordo del Air Force One, Trump fue cuestionado sobre la reacción del público internacional a la aparición del vicepresidente en el evento deportivo, cuyo resguardo fue apoyado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

JD Vance y su esposa Usha en Italia. ı Foto: Reuters

A propósito, Trump reaccionó con incredulidad y cuestionó la veracidad de la noticia: “¿Es cierto eso? ¿Es verdad”, preguntó.

TE RECOMENDAMOS: Repudio al ICE Abuchean a JD Vance en apertura de los Olímpicos

El presidente estadounidense se dijo sorprendido de que el público mostrara esa reacción con Vance, pues, aseguró, es un funcionario que “a la gente le cae bien”.

Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Incluso, justificó los abucheos argumentando que se encontraba en un país ajeno, pero enfatizó que, al interior de EU, Vance es una persona querida y respetada.

¿Es cierto? ¿Es verdad? Es sorprendente porque a la gente le cae bien. Bueno, hay que ser justos y entender que está en un país extranjero, porque en este país no lo abuchean Donald Trump, en entrevista con medios



El viernes, JD Vance y su esposa Usha fueron abucheados en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Horas antes, se había registrado una manifestación en las calles cercanas al Estadio de San Siro.

Reporter: Did you see that the VP Vance got booed at the Olympics?



Trump: That’s surprising because people like him. He doesn’t get booed in this country. pic.twitter.com/cmbfm21FNm — Acyn (@Acyn) February 7, 2026

Las protestas se originaron después de que Estados Unidos trasladara agentes del ICE a Milán, Italia, para resguardar los juegos. Sin embargo, el gobierno italiano precisó que estos elementos de seguridad no cuentan con ninguna capacidad operativa en el territorio de su país.

Mientras que, al interior de Estados Unidos, la presencia del ICE sigue siendo motivo de rechazo, especialmente después de las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambas a manos de agentes de esta institución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am