Abuchean a JD Vance en apertura de los Olímpicos

El vicepresidente de EU y su esposa, ayer, en Italia.

EL REPUDIO provocado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), no pasó desapercibido en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Desde protestas en la calle hasta el abucheo general del público en el Estadio de San Siro cuando apareció en pantalla el vicepresidente JD Vance y su esposa Usha, mientras que la delegación de atletas estadounidenses se mezcló entre aplausos y abucheos de los asistentes.

EU fue el penúltimo país en desfilar, por delante de Francia, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y de Italia, país anfitrión que tradicionalmente cierra el desfile.

El Tip: Con las nuevas reglas de seguridad, la policía italiana puede detener hasta 12 horas a quien crea que puede perturbar protestas pacíficas.

Erin Jackson, patinadora de alta velocidad, fue la abanderada y líder de la delegación estadounidense junto con Frenkie del Luca, miembro del equipo de bobsleigh, y Jackson ondeó con orgullo la bandera de las barras y las estrellas en un escenario situado bajo los aros olímpicos dorados.

Pese a la respuesta del público italiano por su presencia, JD Vance y compañía omitieron el asunto y saludaron a los asistentes.

Previamente, varios centenares de personas se manifestaron en Milán contra Estados Unidos, horas antes de la apertura de la justa, después de que la jefa de gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el vicepresidente Vance celebraran sus “valores comunes”.

“La última vez que te vi en Roma fue por la elección del nuevo Papa (en mayo). Hoy nos encontramos para los Juegos Olímpicos. Son dos eventos que dan testimonio de los valores que unen a Italia y Estados Unidos, a Europa y Estados Unidos, a la civilización occidental”, dijo Meloni, considerada cercana ideológicamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

Vance, a su vez, alabó “el espíritu de los Juegos Olímpicos, la amistad y la competición, basada en reglas y en la reunión en torno a unos valores comunes”.

Centenares de estudiantes de secundaria y universitarios de Milán se congregaron ante el edificio universitario Politecnico de la capital lombarda, en protesta contra la presencia de agentes del ICE.

“Todo esto es inaceptable para nosotros”, declaró al respecto Leonardo Schiavi, uno de los manifestantes. Otro, Giacomo Calvi, afirmó que protestaba contra “la policía antiinmigración estadounidense que comete todo tipo de actos de violencia en EU”.

El gobierno italiano precisó que los agentes del ICE no tendrán ninguna capacidad operativa en territorio italiano. Los agentes proceden de la unidad de investigación sobre seguridad interior, una división diferente de la acusada de violencias en EU.

Otra manifestación tuvo lugar en un barrio popular cerca del estadio de San Siro, poco antes del inicio de la ceremonia inaugural.

“Estos Juegos sirven sólo para gentrificar”, lamentaron los manifestantes (algunos de los cuales portaban banderas propalestinas) con relación al derecho a una vivienda.