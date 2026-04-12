Trump difunde FOTO caracterizado como Jesucristo tras atacar al Papa León XIV

Donald Trump compartió una fotografía en la que aparece caracterizado como Jesucristo.

Donald Trump difundió este domingo una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como Jesucristo tras arremeter contra el Papa León XIV por su postura sobre la guerra de Estados Unidos con Irán.

La ilustración, publicada en su plataforma Truth Social, muestra al presidente republicano vestido con una túnica blanca mientras realizaba un milagro en un hombre postrado y aparentemente enfermo, bajo el vuelo de dos águilas calvas.

En la escena también aparecen una enfermera, a una mujer rezando y a dos hombres, uno con uniforme militar y otro con indumentaria similar a la de agentes del ICE (siglas en inglés para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) mientras observan el portento.

Al fondo destacan fuegos artificiales, la bandera de Estados Unidos y la Estatua de la Libertad, así como aviones de combate y una suerte de figuras angelicales que surcan el cielo sobre Trump.

Donald Trump aparece caracterizado como Jesucristo en una imagen generada con IA. ı Foto: Truth Social, @realDonaldTrump

La publicación de Trump siguió a su colérica diatriba contra el Papa León XIV por sus recientes críticas a la guerra con Irán. Trump calificó al pontífice como “una persona muy liberal” y alguien muy “débil” por sus posturas antibelicistas.

La semana pasada, León XIV consideró “verdaderamente inaceptable“ las amenazas de Donald Trump al pueblo de Irán, luego de que el republicano amagó con la destrucción de “toda una civilización” si los líderes teocráticos de Irán no cedían a sus demandas

Tres días después, Robert Prevost se pronunció en contra de la guerra y afirmó que “Dios no bendice ningún conflicto”.

Este domingo, poco después de su publicación en Truth Social, Trump reafirmó sus comentarios contra el Papa en declaraciones a la prensa tras descender del Air Force One.

“No nos gusta un Papa que diga que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, dijo. “No soy muy fan del Papa León. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en la lucha contra el crimen”, añadió.

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cehr