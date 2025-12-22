Mueren dos personas tras desplome de aeronave de la Marina en Galveston, Texas; rescatan a 4 con vida

Beechcraft King Air 350i, es el modelo del avión de la Marina accidentado en Galveston, Texas.

Dos personas murieron y otras cuatro fueron rescatadas con vida tras el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina, registrado este lunes en inmediaciones del condado de Galveston, Texas, Estados Unidos.

En un primer informe, la Marina informó que a bordo del avión bimotor Beechcraft King Air 350i, con matrícula ANX-1209, viajaban ocho personas: cuatro parte de la tripulación y cuatro civiles. Al momento, sigue la búsqueda de dos personas en la zona de la bahía de Galveston.

Previamente, la institución informó que la aeronave realizaba una “misión humanitaria” en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presuntamente para el traslado de un paciente pediátrico al Hospital Shriners, en Galveston, para recibir atención por quemaduras.

Sin ofrecer más detalles, la Marina señaló que la aeronave “presentó un accidente” mientras se aproximaba a Galveston, en medio de condiciones climáticas adversas y una densa neblina. De acuerdo con The Galveston County Daily News, se dirigía al Aeropuerto Internacional de Scholes.

Tras el siniestro, agregó, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes rescataron a cuatro personas con vida y los cuerpos de otras dos. No precisó si las víctimas eran civiles o parte de la tripulación.

La Marina afirmó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la causa del incidente.

Avión de la Marina salió de Mérida antes de desplomarse

De acuerdo con FlightAware, el avión bimotor Beechcraft King Air 350i, con matrícula ANX1209, despegó de Mérida, en Yucatán, alrededor de las 12:48 horas de este lunes. Tras unas dos horas de vuelo y luego de cruzar el Golfo de México, la aeronave se desplomó en Galveston a las 15:02 horas.

El avión había salido a las 08:19 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, dos horas después, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Mérida, desde donde partió rumbo a Galveston.

Según el trazado de la ruta, el King Air 350 comenzó a perder potencia y a descender rápidamente todavía en altamar. Al ingresar a territorio estadounidense, realizó un giro en “U” y, mientras sobrevolaba la bahía de Galveston, se desplomó.

Antes de desplomarse en Galveston, el avión de la Marina realizó una vuelta en "U". ı Foto: FlightAware

cehr