Números favoritos para el Gordo de Navidad 2025, según la IA.

El Gordo de Navidad es un sorteo que le gusta mucho a los mexicanos, por lo que ya comienza la búsqueda de los números favoritos para el sorteo de este 2025. Conoce cuáles son las predicciones de la Inteligencia Artificial (IA).

El concurso ofrece un Premio Mayor de 204 millones de pesos, los cuales se pueden ganar, siempre y cuando, se hayan comprado 4 series con la combinación ganadora.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional entrega un Premio Mayor de 204 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cuáles son los números favoritos para el Gordo de Navidad, según la IA?

La Inteligencia Artificial es una herramienta que se ha vuelto indispensable en la vida de muchas personas, pues tiene la capacidad de analizar, crear y resumir información.

En ese sentido, Grok ya tiene sus números favoritos para llevarse el Premio Mayor del Gordo de Navidad 2025.

La Inteligencia Artificial indica que los mexicanos tienen formas distintas de seleccionar un cachito de la Lotería Nacional. En dicha decisión, dice, influyen temas como:

Fechas personales: cumpleaños o aniversarios

Números “bonitos”: 12321, 55555, 00001, 11111, 77777 o 88888

Números bajos o altos: muchos prefieren números bajos porque se agotan rápido en las ventas, o terminados en 7, 8 o 9 por superstición

Números “feos”

Antes de ofrecer sus números de la suerte, la Inteligencia Artificial advierte que no hay sistema o persona capaz de predecir con certeza los números que saldrán en el Gordo de Navidad 2025.

“Cualquier ‘predicción’ sería pura especulación o azar”, indicó.

Grok indica que los 10 números que recomienda son aleatorios:

01140

02771

06437

12988

35795

36936

41736

63804

64112

73735

Es importante reiterar que no hay sistema o persona capaz de predecir con certeza qué números saldrán Gordo de Navidad 2025. Toda la responsabilidad es de la persona que selecciona el billete o cachito del concurso.

El concurso está programado para el miércoles 24 de diciembre del 2025 en el siguiente horario:

20:00 horas

La transmisión EN VIVO del sorteo se puede seguir por el canal de YouTube de la Lotería Nacional en su modalidad de Sorteos Tradicionales.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

¿Cuánto cuestan las series y los billetes del sorteo de Navidad?

Conoce los precios por cachito y serie del Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional:

Un cachito cuesta 120 pesos

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

