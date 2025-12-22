Plan Michoacán avanza con obras hidráulicas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este domingo que construye diversas obras de infraestructura hidráulica para mejorar el acceso al agua potable como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado desde noviembre por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las obras impactan a la población de cuatro municipios michoacanos, al disminuir los niveles de rezago que han padecido por décadas en el abasto del líquido.

Los trabajos benefician alrededor de seis mil 800 personas y cuentan con una inversión total de 16 millones 789 mil 737 pesos, y son financiadas con 50 por ciento de recursos federales, 25 por ciento estatales y 25 por ciento municipales, aportados por los ayuntamientos de Numarán, Huiramba, Ario de Rosales y Tlalpujahua.

TE RECOMENDAMOS: Presupuesto de 26 mil mdp SEP amplía los recursos al programa LEEN

El Tip: Las acciones para la infraestructura hidráulica son parte de la justicia social que corresponde al cuarto eje del Plan Michoacán.

En Numarán, en la localidad de Cañada de Ramírez, se canalizaron casi cinco millones de pesos (mdp) para la rehabilitación del sistema de agua potable, en beneficio de mil 690 habitantes. Dichas obras incluyen la instalación de más de tres mil 300 metros de tubería de polietileno de alta densidad, 123 tomas domiciliarias y 253 medidores de flujo, para mejorar la eficiencia del servicio y reducir las pérdidas del líquido.

De manera complementaria, en el municipio de Huiramba se concluyó la perforación de un pozo de 200 metros de profundidad para dotar de agua potable a, aproximadamente, mil 500 habitantes, con una inversión que ascendió a más de 2.7 mdp.

La construcción de una línea de conducción de agua potable en El Llanito, en Tlalpujahua, contó con una inversión superior a 6 mdp, para beneficio de 661 habitantes.

En Ario de Rosales se realizó la construcción de una línea de conducción de agua potable que va de Planillas a El Moro, obra que fortalecerá el abasto de agua potable para tres mil habitantes y tuvo una inversión cercana a los tres mdp.