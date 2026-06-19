Sheinbaum entrega apoyos vivienda en San Quintín, BC; beneficia jornaleros

El Gobierno Federal comenzó la dispersión masiva de recursos directos sin intermediarios para dignificar los hogares de miles de familias jornaleras.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició en San Quintín, Baja California, la entrega de 36 mil tarjetas del Bienestar para mejorar viviendas. Cada apoyo de 40 mil pesos busca dignificar condiciones habitacionales de trabajadores agrícolas, parte del Plan de Justicia.

Durante el evento, la mandataria entregó las primeras 4 mil tarjetas, reiterando el compromiso con el bienestar. “El gobierno está para dar bienestar... Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México“, afirmó Sheinbaum.

Dinero es para reparaciones o ampliaciones

El monto de 40 mil pesos permitirá a las familias realizar reparaciones o ampliaciones en sus hogares, cubriendo a las 36 mil familias con casa propia en San Quintín. Esta medida se complementa con otras obras de infraestructura y programas sociales.

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Entre las acciones destaca la construcción de un nuevo Hospital General en San Quintín, con 80 camas y atención gratuita en 14 especialidades médicas. Su inauguración se prevé para finales de este año, según Zoé Robledo Aburto, coordinador del Plan.

En infraestructura básica, se construirán plantas desaladoras para garantizar el suministro de agua potable antes de finalizar el sexenio, iniciando obras en agosto. La CFE ha realizado 17 obras de electrificación, ampliando la cobertura.

La educación también recibe impulso: recursos del programa "La Escuela Nuestra" y construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) fueron anunciados. La SICT concluyó la primera etapa del “MegaBachetón” y la pavimentación de 200 kilómetros.

Alistan entrega de 4 mil tarjetas más

La secretaria de SEDATU, Edna Elena VegaRangel, adelantó que la próxima semana se entregarán otras 4 mil tarjetas de Bienestar en Ensenada.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que 36 mil 236 personas en San Quintín reciben Programas para el Bienestar, con inversión de 729 millones 525 mil pesos. “Salud Casa por Casa” se extenderá a toda la población.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila agradeció el respaldo presidencial, destacando que este Plan de Justicia resarce una deuda histórica con los jornaleros de la región.

¡Avanza el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)!



Estamos saldando una deuda histórica, entregando un apoyo de 40 mil pesos para el mejoramiento de los hogares de más de 36 mil… pic.twitter.com/qzIbc03hrN — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) June 20, 2026

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JVR