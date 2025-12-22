Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS - Bienestar, fue asesinado

Las autoridades comenzaron las investigaciones por este crimen.

Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como coordinador regional del programa IMSS - Bienestar, fue asesinado este lunes en Chilpancingo, Guerrero

Los primeros reportes indican que Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado a balazos en el interior de un negocio de comida ubicado en la colonia Rufo Figueroa, en la zona norte de la capital guerrerense, muy cerca del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla.

De acuerdo con información preliminar, Raymundo Cabrera Díaz era perseguida por sujetos armados y en un intento por ponerse a salvo, logró introducirse a un restaurante, localizado sobre la calle Prolongación Abasolo.

Sin embargo, Raymundo Cabrera Díaz fue alcanzado por sus agresores y atacado a balazos dentro del establecimiento.

En la zona, testigos señalaron que se escucharon alrededor de ocho detonaciones de arma de fuego, por lo que Raymundo Cabrera Díaz recibió múltiples impactos, algunos de ellos en la cabeza.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes implementaron un amplio dispositivo de seguridad y acordonaron el área.

Tras la llegada de sus familiares se confirmó la identidad de la víctima como Raymundo Cabrera Díaz, quien tenía 55 años de edad y se desempeñaba como coordinador regional del programa IMSS - Bienestar.

