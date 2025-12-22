Tribunal revoca suspensión que impedía la detención de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito revocó la suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por lo que quedó sin efectos la medida que le impedía ser detenido y obligado a comparecer ante las autoridades.

En sesión extraordinaria, el tribunal federal determinó infundada la suspensión otorgada previamente por un juez de distrito en el estado de Nuevo León, al establecer que ninguna persona puede evadir la obligación de comparecer ante el Ministerio Público cuando es requerida dentro de una investigación penal.

Con esta decisión, el empresario queda sin protección judicial, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) haga efectiva una orden de aprehensión en su contra o lo cite para rendir declaración.

El pasado 15 de diciembre, un juez federal con sede en Querétaro libró una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, luego de que la FGR cancelara el criterio de oportunidad que le había concedido como testigo colaborador, al considerar que incumplió con las condiciones del acuerdo.

Previamente, el empresario había promovido un amparo para evitar ser detenido , no ser obligado a comparecer y mantener los beneficios legales derivados de su colaboración con las autoridades, recurso que inicialmente fue concedido de manera provisional por un juez de distrito.

Al analizar el caso, los magistrados concluyeron que la suspensión no puede utilizarse para impedir diligencias ministeriales, ni para obstaculizar técnicas de investigación ni el cumplimiento de órdenes judiciales, aun cuando la persona alegue riesgos personales.

Con la revocación del amparo, las autoridades federales recuperan la facultad de ejecutar acciones legales en el marco de la carpeta de investigación en la que Raúl Rocha Cantú es señalado por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr