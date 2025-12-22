Uso de río San Juan para pago de agua a EU es legal, asegura Sheinbaum

El uso del agua proveniente del Río San Juan para entregar a Estados Unidos, como parte del tratado suscrito por ambos países en 1944, es legal y se espera que no haya ningún impacto en la disponibilidad para uso agrícola al norte del país, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se tomaron medidas extraordinarias para cumplir con las entregas de agua en las que México se ha demorado; para ello se determinó incluir entregas de volumen del río San Juan, las cuales se realizarán conforme a las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México.

La mandataria federal aseguró que se trata de una acción bajo el marco legal y a la que, además, se ha recurrido en otros años para también cumplir con las entregas del recurso hídrico.

“Sí, por supuesto (tiene fundamento legal). Nosotros no hacemos nada ilegal. En otras épocas también se ha hecho… Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer, por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente de con agua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente”, dijo en su conferencia.

Comentó que, previo a esta decisión, hubo reuniones con las y los gobernadores de los estados involucrados: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, quienes estuvieron de acuerdo en las medidas a implementar.

Subrayó que se espera que el impacto para la disponibilidad de agua para el campo sea mínimo o que incluso no ocurra.

“Sí, se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León Tamaulipas. Chihuahua. Entonces se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, comentó.

Señaló que, en todo caso, la mayor afectación la registraría Tamaulipas, que es al que más impacta el uso de los caudales del Río Bravo, para lo cual ya se ha trazado un proyecto con el que se realizará una línea de conducción de agua tratada desde Nuevo León a Tamaulipas, que sea utilizable en el riego.

“Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego, entonces la idea es iniciarlo el próximo año, de tal manera de que, más allá de si hay agua de lluvia o no, este convenio se haga realidad y que se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas”, dijo.

Respecto al proyecto nacional para el uso eficiente del agua para los cultivos, enfatizó que los objetivos se centran en el abastecimiento para los estados del norte, de manera que utilicen menos agua, que crezca su productividad.

“Incluso se están haciendo sustitución de cultivos que utilizan menos agua trabajando directamente con los agricultores, con los gobernadores de los estados para poder cumplir con el tratado en el marco que establece el tratado y al mismo tiempo pues mejorar las condiciones en nuestro país”, dijo.

