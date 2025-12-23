¿Cuánto se paga de impuestos si te toca el Gordo de Navidad?

Durante el Sorteo de la Lotería Nacional se encuentra uno de los más esperados, el Sorteo Gordo de Navidad, pues este ocurre únicamente una vez al año y hay un premio bastante grande.

El Sorteo Gordo de Navidad ofrece 80 mil billetes que se encuentran numerados desde el 00001 hasta el 80 mil, y durante este se realiza un sorteo de cuatro series entre las que se encuentra el Premio Mayor.

El Sorteo Gordo Navidad tiene un total de 430 millones 259 mil 200 pesos que son repartidos entre las cuatro series, y entre estas se encuentrra el Premio Mayor, que es de 204 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Los números ganadores del Gordo de Navidad de los últimos 10 años

Lotería Nacional ı Foto: Especial

¿Cuánto se paga de impuestos del Gordo de Navidad?

De acuerdo con Lotería Nacional cualquier premio que sea obtenido en los Sorteos “es causante del Impuesto sobre Rifas y Sorteos”, lo que quiere decir que la Lotería Nacional debe retener cierta cantidad de los premios que otorga.

Los impuestos que retiene la Lotería Nacional por los sorteos corresponden a un uno por ciento del premio que son entregados al Gobierno Federal, y estos impuestos son distintos dependiendo de cada estado de la Repúlica.

La tabla de Impuestos sobre Rifas y Sorteos por Entidades Federativas es la siguiente:

Impuestos por Entidades Federativas de Rifas y Sorteos ı Foto: Captura de pantalla

Impuestos por Entidades Federativas de Rifas y Sorteos ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los tipos de premio del Gordo de Navidad?

El Sorteo Gordo de Navidad tiene distintos tipos de premios, y para poder participar para ganarlos se debe adquiriri un “cachito” del Sorteo, que tienen un costo de 120 pesos mexicanos.

También se pueden comprar desde una hasta cuatro series de cachitos, y cada una consta de 20 cachitos, por lo que si se adquieren cuatro series de cachitos esta tendría un costo de 9 mil 600 pesos.

Para el Sorteo Gordo de Navidad se tienen premios directos, que corresponden a los números que cantan los niños gritones cuando se está realizando el sorte, y durante el Gordo de Navidad existen 526 premios directos de los cuáles hay uno de hasta 204 millones de pesos a quien haya adquirido cuatro series.

¿De cuántos millones es el Premio Mayor del Gordo de Navidad 2025? ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Asimismo, existen 198 premios por aproximación, que son “los 99 números que pertenecen a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales.”

También existen los premios por terminación, y estos corresponden a los números con las últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que fueron ganadores de los dos premios principales del sorteo, y de estos se entregan 806 premios.

Además existen los reintegros, y estos se entregan a las personas que tengan un cachito con el último dígito igual al último digito del premio mayor, segundo y tercer premio, y de estos se reparten 15,192 reintegros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.