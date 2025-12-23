¿Dónde tocó el sorteo Gordo de Navidad 2024?

La Lotería Nacional celebró el martes 24 de diciembre del 2024 el sorteo Gordo de Navidad, el cual repartió un Premio Mayor de 204 millones de pesos. Conoce dónde tocó el ganador.

En esa ocasión, se entregaron 7,200 reintegros a los billetes terminados en 2, excluyendo las terminaciones en 5182, 182 y 82 anotadas en el cuerpo de la lista. También se dieron 7,992 reintegros a los billetes terminados en 1, exceptuando las 4 últimas cifras en 2711.

El Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional se realiza cada 24 de diciembre. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Dónde se ganó el sorteo Gordo de Navidad 2024?

El Gordo de Navidad 2024 tuvo miles de ganadores, pero lo que más llamó la atención es dónde tocó el Premio Mayor de 204 millones de pesos y el segundo lugar de 12.8 millones de pesos, que fueron repartidos en cuatro series.

Las personas afortunadas de volverse millonarios en esa Navidad fueron las que compraron de una a cuatro series que contenían los siguientes números:

Primer lugar: 75182

Segundo lugar: 42711

En el caso del Premio Mayor, no hubo un ganador concreto, pero sí un nuevo millonario que compró al menos 3 de las 4 series con el número ganador.

La persona afortunada, que adquirió 3 series con el número 75182, se llevó una bolsa de 153 millones de pesos. Sin embargo, no se puede determinar el lugar donde tocó el Gordo de Navidad, debido a que fueron dispuestas por medios electrónicos.

Para el segundo lugar del concurso Gordo de Navidad 2024, 3 series ganadoras de 3 millones 200 mil pesos se entregaron en el expendio local El Peso de la Fortuna, ubicado en Av. Juárez, frente al No. 93, Centro, en la Ciudad de México. La serie 4, fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos.

Ahora, los mexicanos esperan con gran emoción la celebración del Gordo de Navidad 2025, que está programado para el miércoles 24 de diciembre, a las 20:00 horas.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional entrega un Premio Mayor de 204 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cuánto cuestan las series y los cachitos del concurso?

Un cachito cuesta 120 pesos

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

¿Dónde comprar un cachito del sorteo Gordo de Navidad 2025?

